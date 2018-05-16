Челнинский «Ак Барс Металл» выплатил работникам 18,3 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Набережных Челнов выявила факт невыплаты зарплаты работникам ООО «Ак Барс Металл». Завод задолжал 436 работникам 18,3 млн рублей за февраль 2018 года.

Как сообщается на сайте Прокуратуры РТ, по итогам проверки ведомство внесло представление в адрес директора предприятия. В результате долг по оплате труда работникам выплачен полностью.

Ранее ПАО «Татфондбанк» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «Ак Барс Металл» и ПАО «Камгэсэнергострой» на 250 млн рублей.