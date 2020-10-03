Минобороны РФ прокомментировало загрязнение океана на Камчатке

Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды в районе Петропавловска-Камчатского, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

«Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций, о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского, не соответствует действительности», — передает «РИА Новости» сообщение ведомства.

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С июня на камчатском полигоне Радыгино не проводилось никаких учений с применением тяжелой боевой техники. Не было их и в акватории Авачинского залива, примыкающей к пляжу. Крупные партии нефтепродуктов корабли и суда ВМФ в этом районе не перевозили.

Обнаруженные в пробах воды фенолы и его соединения не входят в номенклатуру горюче-смазочных материалов, которые используются в войсках на северо-востоке России.

Тихоокеанский флот выразил готовность помочь в ликвидации загрязнения, если поступит такая просьба от администрации Камчатского края.

Сегодня стало известно о загрязнении воды на Камчатке неизвестными химикатами. Из-за этого берег пляжа оказался усеян мертвыми обитателями океана.