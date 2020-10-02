Группа ТАИФ и РФС устроят юным болельщикам из Татарстана встречу с легионерами национальной сборной

Фото: живуспортом.рф

Жюри и экспертная комиссия подвели итоги конкурса среди детей сотрудников компаний Группы ТАИФ на лучшее видеообращение с напутствиями и пожеланиями в поддержку сборной России по футболу.

Конкурс проводился в рамках партнерского договора между АО «ТАИФ» и Общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз».

Всего на конкурс были представлены 44 видеоролика. Финалистами конкурса стали 10 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 13 лет. Они получат призы с символикой Сборной России по футболу, а трое победителей: Амир Осипов (11 лет), Гордей Смоленков (11 лет) и Элина Хабибуллина (10 лет), уже на следующей неделе отправятся в Москву, — где смогут встретиться с легендами российского футбола и принять участие в съемках видеоролика с игроками национальной сборной.