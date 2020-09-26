Главное о коронавирусе на 26 сентября: тестовая партия вакцины уже в Татарстане, жертв скоро будет 2 млн

В Татарстан уже приехала вакцина, но прививки пока не делают

За последние сутки в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавируса, из них четыре — завозных, 19 — контактных. Пять человек госпитализированы, 18 лечатся дома.



Всего на 26 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 135 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 6 020 человек, в том числе 15 за минувшие сутки. Умерли 74 человека.

Эксперты считают, что в Татарстане малый бизнес восстанавливался после пандемии коронавируса быстрее всего.

Минздрав РФ сообщал о начале вакцинации от коронавируса в некоторых регионах страны. В Татарстане прививки от COVID-19 пока не делают.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что благодаря проверкам справок об отсутствии коронавируса на подлинность и строгим правилам въезда в Россию, граждане других стран, инфицированные COVID-19, не смогут попасть в Татарстан.

Фото: Максим Платонов

В татарстанских школах продолжается входной контроль: учеников с температурой и признаками респираторных заболеваний до уроков не допускают. С начала учебы домой из школ республики отправили 3 703 школьника.

В Татарстан прибыла тестовая поставка вакцины «Спутник» — на ней проверяют условия перевозки, хранения и логистику. Пока вакцинации не будет, потому что профильные службы ждут полноценной поставки. Как только она придет, вакцину начнут вводить людям из групп риска.



Возможная смерть кинотеатров

За последние сутки в России выявлено 7 523 новых случая коронавируса, выздоровели 6 004 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 143 571 человека, а выздоровевших — до 940 150 человек.



Зафиксировано 169 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 20 225 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 44,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 390 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218,9 тыс. человек.

Правительство России выделит средства из резервного фонда на «ковидные» выплаты медикам и социальным работникам, которые непосредственно работают с «коронавирусными» больными.

Фото: Илья Репин

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал три причины роста числа заболевших коронавирусом в России: транспортные потоки, дефицит витамина D в организме и «большую восприимчивость осенью».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы с 27 сентября возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки жителей, которые должны оставаться дома на фоне ситуации с коронавирусом.

Собянин рекомендовал руководству всех московских предприятий перевести на удаленку как можно больше сотрудников.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что кинотеатры не переживут ограничения и вторую волну коронавируса.

Фото: portal-kultura.ru

Первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сообщил, что российские школы могут вернуть на удаленное обучение, если число заболевших COVID-19 продолжит расти.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков исключил введение новых ограничений из-за коронавируса.

Еще один разработчик вакцины от COVID получил разрешение Минздрава на клинические испытания препарата на добровольцах — им стал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук. Исследования вакцины Центра имени Чумакова будут проводится в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге.

Спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович порекомендовала не злоупотреблять витаминами в период активного распространения заболеваний. Вместо этого Вуйнович посоветовала придерживаться сбалансированного питания, есть фрукты и овощи, в которых содержатся «естественные витамины». Они, по словам Вуйнович, помогут организму бороться с различными вирусами.

Фото: hightech.fm

Два миллиона жертв

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 32 566 695 человек, 988 965 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 033 430). На второй строчке — Индия (5 903 932), на третьей — Бразилия (4 689 613). Россия на четвертом месте (1 131 088), на пятом — Колумбия (798 317).



Больше всего смертей зафиксировано в США (203 774). За ними следуют Бразилия (140 537), Индия (93 379), Мексика (75 844) и Великобритания (42 025).



Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан не исключил, что число жертв коронавируса в мире может увеличиться до 2 млн человек.

Фото: golos-ameriki.ru

Исследователи из США проанализировали данные более 200 пациентов и изучили связь между уровнем 25-гидроксивитамина D в крови и летальными исходами у пациентов с COVID-19. Они сделали вывод, что если этого витамина достаточно — снижается риск тяжелого течения инфекции и смерти от коронавируса.

Китайские таможенники нашли следы коронавируса на поставляемых из России продуктах.

В американской компании Johnson&Johnson рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса: по предварительным данным, клинические исследования показывают положительные результаты.

Маргарита Головатенко