Правительство России выделит средства из резервного фонда на «ковидные» выплаты

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня правительство России одобрило проект распоряжения о выплатах стимулирующего характера лицам, боровшимся с коронавирусом, за июль — август 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Выплаты предназначаются «медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».

Фото: Илья Репин

Стимулирующие выплаты получат Минздрав, Минобороны, Минобрнауки, Минтруд России, Росгвардия, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСБ и ФСИН. Также они предназначены для Управления делами президента РФ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

В апреле правительство России выделило из резервного фонда правительства 5 млрд рублей на «ковидные» выплаты.