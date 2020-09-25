Новости общества

22:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство России выделит средства из резервного фонда на «ковидные» выплаты

16:59, 25.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Правительство России выделит средства из резервного фонда на «ковидные» выплаты
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня правительство России одобрило проект распоряжения о выплатах стимулирующего характера лицам, боровшимся с коронавирусом, за июль — август 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Выплаты предназначаются «медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19».

Фото: Илья Репин

Стимулирующие выплаты получат Минздрав, Минобороны, Минобрнауки, Минтруд России, Росгвардия, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСБ и ФСИН. Также они предназначены для Управления делами президента РФ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

В апреле правительство России выделило из резервного фонда правительства 5 млрд рублей на «ковидные» выплаты.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем