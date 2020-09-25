Татарстанский малый бизнес оказался в лидерах по темпам восстановления в России

Фото: Илья Репин

Оборот МСБ растет за счет магазинов стройматериалов и бытовой техники

В первые три недели сентября оборот малого и среднего бизнеса в Татарстане вырос на 5% по сравнению со 2—8 марта, то есть «доковидной» эпохой. Такие данные приводит компания «Эвотор».



В Татарстане, как отметили авторы исследования, малый бизнес восстанавливался быстрее всего. В один ряд с республикой также встали Алтай и Краснодарский край, где рост оборота МСБ превысил «докоронавирусные» показатели на 45% и 17% соответственно.

В целом оборот малых и средних предприятий вырос в 32 российских регионах из 85. Он превысил докарантинный уровень на 2,5% в среднем по стране, хотя число предприятий сократилось на 8%.

Больше всего оборот вырос на вышеупомянутом Алтае. В топ также вошли Марий Эл, Ивановская область (по 19%) и Краснодарский край. Хуже всех ситуация с выручкой в Ингушетии, где она сейчас, по сравнению с началом марта, снизилась более чем на треть. В список аутсайдеров попали Вологодская (25%) и Магаданская (23%) области, Ямало-Ненецкий автономный округ (19%), Мурманская область (20%).

В оборот больше всего вложились категории бизнеса, связанные с обустройством и ремонтом жилища. Так, выручка магазинов стройматериалов превысила «доковидную» на 68%, товаров для освещения — на 61%, магазинов крупной бытовой техники — на 52%, сантехники — на 36%, мебели — на 20%.

В оборот больше всего вложились категории бизнеса, связанные с обустройством и ремонтом жилища. Фото: Максим Платонов

В плюсе — аптеки и частные медорганизации

Эксперты бизнес-портала «БиБосс» в разговоре с «Реальным временем» оценили ситуацию с малым и средним бизнесом в целом по России. Там сообщили, что полностью закрылась лишь небольшая часть малых предприятий, однако многие, почти 50%, временно приостановили свою деятельность.

Теперь конкретно по сферам. Эксперты считают, что ретейл еще не восстановился и не пришел к своим прежним показателям по выручке. Это если говорить об общей ситуации на рынке: «Много проблем с арендой: арендодатели не идут на уступки и компромиссные решения. Некоторые даже, наоборот, ужесточили условия аренды». Это не касается ретейла в сфере медицины — аптек, частных медклиник и лабораторий, и тех, что активно работали онлайн. Данные организации, напротив, превысили свои прежние доходы.



Аптеки, частные медклиники и лаборатории, напротив, превысили свои прежние доходы. Фото: Максим Платонов

Еще одна из самых пострадавших сфер — общепит. «Те, кто был изначально, до карантина, заточен на доставку, держатся на прежнем уровне. Компании, которым пришлось резко перестраивать формат, не сумели сделать это успешно», — рассказали эксперты.



Также кризис сильно сказался на сфере услуг и развлечений. Компании этих сегментов пока, по данным портала, несут убытки. И процесс восстановления еще не закончился, он будет длиться как минимум до следующего месяца.

Одними из самых стабильных сфер эксперты назвали продажу детских товаров и производство — их «коронакризис» сильно не сбил с темпов.

Дарья Пинегина