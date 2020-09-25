В ВОЗ не исключили, что число жертв коронавируса может достигнуть 2 млн человек

Всемирная организация здравоохранения не исключила, что число жертв от коронавируса в мире может увеличиться до 2 млн человек. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Райн отметил, что за 9 месяцев от коронавирусной инфекции скончались почти 1 млн человек.

«Возможно, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще 1 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Впрочем, Райан отметил, что коэффициент смертности от вируса снижается благодаря использованию кислорода, интенсивной терапии, дексаметазона.

Поданным университета Джона Хопкинса на вечер 25 сентября в мире зарегистрировано 984 906 смертей от коронавирусной инфекции.



