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В Буинске открылась мечеть «Абу Ханифа»

05:21, 26.09.2020
В Буинске открылась мечеть «Абу Ханифа»
Фото: ДУМ РТ

В Буинске открылась 8-я приходская мечеть. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

ДУМ РТ

Мечеть получила название «Абу Ханифа». Строительство храма велось с мая 2018 года. Материальную помощь при строительстве оказали не только буинцы, но и жители Казани, Ульяновска и Тюмени.

ДУМ РТ

Сообщается, что мечеть — 62-я по счету в Буинском районе, и 8-я в районном центре.

Ранее мечеть после ремонта открыли в Аксубаевском районе.

Общество Татарстан
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