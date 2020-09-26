В Буинске открылась мечеть «Абу Ханифа»
В Буинске открылась 8-я приходская мечеть. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.
Мечеть получила название «Абу Ханифа». Строительство храма велось с мая 2018 года. Материальную помощь при строительстве оказали не только буинцы, но и жители Казани, Ульяновска и Тюмени.
Сообщается, что мечеть — 62-я по счету в Буинском районе, и 8-я в районном центре.
Ранее мечеть после ремонта открыли в Аксубаевском районе.Общество Татарстан
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