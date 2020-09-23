В Аксубаевском районе открыли мечеть после ремонта — видео

Фото: кадр телеканала ТНВ

В селе Новое Демкино Аксубаевского района после капитального ремонта вновь заработала мечеть. Об этом сообщают новости телеканал ТНВ.

Здание было построено 28 лет назад на месте деревянной мечети. Все это время косметический ремонт в храме делали прихожане. Капитально обновить здание решили в период пандемии.

Строительные работы длились ровно 4 месяца. За это время обновился фасад здания, крыша, полы, окна, а на минарете засверкал полумесяц.