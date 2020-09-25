«Ротор» получил официальное разрешение провести матч против «Рубина»

Региональный Роспотребнадзор разрешил «Ротору» провести матч 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

По данным оперативного штаба РПЛ, встреча будет проведена в ранее оговоренный срок. Роспотребнадзор разрешил участие в матче только тех футболистов и тренеров, кто до игры сдал отрицательный тест на коронавирус.

Волгоградский клуб получил два подряд технических поражения из-за вспышки коронавируса в команде. В начале недели к тренировкам приступили 14 игроков. Несмотря на подобные обстоятельства, в «Роторе» уже изначально намерены были выйти на матч с «Рубином».

Встреча в Волгограде состоится 27 сентября на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры в 19:00 по мск.