«Ротор» начал подготовку к матчу с «Рубином». Клуб пропустил два матча РПЛ из-за COVID-19

Пресс-служба «Ротора» сообщила о начале тренировок основного состава команды к матчу 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Во вторник волгоградцы собрались на поле стадиона «Олимпия» в составе 14 человек, некоторые из которых выступают в молодежном первенстве. Ожидается, что команда проведет сегодня две тренировки.

Фото: vk.com/fc.rotor

«Ротор» испытывает сложности с составом из-за множества случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба. Волгоградской команде пришлось пропустить два предыдущих матча в РПЛ из-за вспышки COVID-19 и получить технические поражения от «Краснодара» и «Ростова».

Накануне генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что в клубе рассчитывают провести игру 9-го тура против «Рубина» в намеченные сроки. К этому времени в команде ожидают возвращения целого ряда игроков основного состава, которые сдали два подряд отрицательных теста на коронавирус.

Напомним, ранее «Рубин» уступил дома московскому «Спартаку» (0:2).