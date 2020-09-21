Гендиректор «Ротора» сообщил, что клуб намерен сыграть против «Рубина»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что матч 9-го тура РПЛ против «Рубина» с большой долей вероятности состоится в срок. Ближайшая игра волгоградцев в Кубке России была сегодня отменена из-за коронавируса.

«В данный момент у группы заболевших игроков по два подряд отрицательных теста. Надеемся, что в ближайшее время все остальные футболисты с положительным тестом на COVID-19 тоже полностью излечатся и мы сможем полноценно тренироваться. Ситуация взята под контроль, и если все продолжится в положительном ключе, то матч с «Рубином» с высокой долей вероятности состоится», — сказал Рекечинский.

Отметим, что «Ротор» пропустил последние два матча РПЛ из-за множества положительных тестов на коронавирус в клубе. Почти вся команда отправилась на двухнедельный карантин, который должен закончиться к игре с «Рубином».

«У нас уже есть группа выздоровевших игроков», — добавил Рекечинский.

Матч 9-го тура РПЛ между «Ротором» и «Рубином» должен пройти 27 сентября в Волгограде.

Напомним, накануне казанский клуб дома уступил московскому «Спартаку» (0:2).