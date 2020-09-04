Правительство России ввело новые стимулирующие выплаты для работников, боровшихся с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление распространяется на сотрудников организаций, подведомственных Минздраву, Минобрнауки, Минобороны, Минтруду, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Объясняется введение специальных выплат тем, что они наравне с медработниками имели дело с больными COVID-19, то есть несли повышенную нагрузку, рисковали жизнью и здоровьем.

На выплаты из резервного фонда правительства потратят 5 млрд рублей. Их размер составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста.

Ранее Кабмин Татарстана ввел медработникам с высшим немедицинским образованием материальную поддержку за работу с «ковидными» больными, как и врачам.

