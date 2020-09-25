Ротенберг будет главным тренером СКА в матче с «Ак Барсом»

Вице-президент и председатель совета директоров СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче КХЛ против «Ак Барса».

По данным источника, руководитель питерцев дебютирует в тренерской должности из-за положительных тестов на коронавирус у рулевого команды Валерия Брагина и тренера фарм-клуба «СКА-1946» Андрея Козырева. Почти весь основной состав и тренерский штаб СКА отправлен на карантин.

В матче с «Витязем» функции главного тренера исполнял Козырев. Фото: ska.ru

С «Ак Барсом» питерцы намерены сыграть с экспериментальным молодежным составом.

В среду СКА уже играл под руководством Ротенберга против «Витязя» (1:4), но там он находился только в роли помощника Козырева.

Напомним, встреча состоится сегодня в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19.30 по мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ, «ТНВ-Планета» и «Матч ТВ».