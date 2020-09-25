«Ак Барс» на выезде сыграет против питерского СКА в матче КХЛ
В пятницу «Ак Барс» сыграет в гостях против питерского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хозяева льда испытывают сложности с составом из-за вспышки коронавируса в команде. Ожидается, что в матче с «Ак Барсом» появятся те же хоккеисты, которые играли в предыдущем матче против «Сибири». Тогда питерцы побили рекорд КХЛ по среднему возрасту игроков, который составил 20 лет и 263 дня.
Средний возраст заявки @hcSKA на матч с @hcsibir — 20 лет и 263 дня.— KHL Media (@khlmediateam) September 23, 2020
Рекорд молодости КХЛ среди игроков, выходивших на лёд в одном матче, был установлен @hclokomotiv в матче против @hcvityaz_khl в сезоне 2019/2020 — 21 год и 184 дня.#KHLStats
У казанского клуба будут отсутствовать два молодых хоккеиста — защитник Даниил Журавлев и нападающий Дмитрий Воронков. Оба игрока не попали в состав команды для выездного турне. При этом в список были включены вратарь Джамиль Гарипов и форвард Стефан Да Коста, который пропустил последние несколько матчей «Ак Барса» в КХЛ.
Встреча состоится сегодня в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19.30 по мск.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ, «ТНВ-Планета» и «Матч ТВ».
СпортХоккей Татарстан
День матча! Сегодня играем против СКА— ХК Ак Барс (@hcakbars) September 25, 2020
«Ледовый Дворец», Санкт-Петербург
Стартуем в 19:30
В прямом эфире игру покажут МАТЧ ТВ, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/fruQS9X3Jx
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