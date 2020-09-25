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«Казметрострой» вновь хотят обанкротить

11:29, 25.09.2020
«Казметрострой» вновь хотят обанкротить
Фото: ru.wikipedia.org/Дмитрий Сагдеев

ООО «СП ТрансТоннельСтрой» сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании должника АО «Казметрострой» банкротом. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что это далеко не первый иск о банкротстве «Казметростроя». В феврале заявление подало АО «Татэлектромонтаж» из-за долга в 39,5 млн рублей. В 2018 году налоговая служба требовала признать компанию несостоятельной и взыскать с нее 202,6 млн рублей.

Ранее «СП ТрансТоннельСтрой» не раз подавал миллионные иски к «Казметрострою».

Общество Татарстан
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