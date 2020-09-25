«Казметрострой» вновь хотят обанкротить

Фото: ru.wikipedia.org/Дмитрий Сагдеев

ООО «СП ТрансТоннельСтрой» сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании должника АО «Казметрострой» банкротом. Информация об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс».



realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что это далеко не первый иск о банкротстве «Казметростроя». В феврале заявление подало АО «Татэлектромонтаж» из-за долга в 39,5 млн рублей. В 2018 году налоговая служба требовала признать компанию несостоятельной и взыскать с нее 202,6 млн рублей.

Ранее «СП ТрансТоннельСтрой» не раз подавал миллионные иски к «Казметрострою».