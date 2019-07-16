«СП ТрансТоннельСтрой» намерен взыскать с «Казметростроя» 8 млн рублей
ООО «СП ТрансТоннельСтрой», зарегистрированное в Москве по адресу: ул. Генерала Белова, д. 26, подало исковое заявление в отношении АО «Казметрострой».
Сумма исковых требований — 8 044 827 рублей 14 копеек. Данные размещены в системе «Электронное правосудие».
Напомним, ранее «СП ТрансТоннельСтрой» уже подавало исковое заявление в отношении «Казметростроя». Сумма исковых требований — 30 195 195 рублей 69 копеек.
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