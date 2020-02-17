В суд поступил иск о банкротстве «Казметростроя» за долг в 40 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

АО «Татэлектромонтаж» (ТАТЭМ) подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве АО «Казметрострой».



Сумма требований составила 39,5 млн рублей. Заявление было подано 14 февраля и пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее в ТАТЭМе сообщили, что основанием для иска стала подтвержденная арбитражными судами задолженность «Казметростроя» в размере 39,5 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по иску о банкротстве АО «Казметрострой». Заявление подали Федеральная налоговая служба России и управление ведомства по Татарстану. Сумма требований составила 202,6 млн рублей. Позже она была снижена до 90,5 млн рублей.

Стоит отметить. что на данный момент «Казметрострой» ведет строительство станции метро «Сахарова».