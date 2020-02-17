В суд поступил иск о банкротстве «Казметростроя» за долг в 40 млн рублей
АО «Татэлектромонтаж» (ТАТЭМ) подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве АО «Казметрострой».
Сумма требований составила 39,5 млн рублей. Заявление было подано 14 февраля и пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
Ранее в ТАТЭМе сообщили, что основанием для иска стала подтвержденная арбитражными судами задолженность «Казметростроя» в размере 39,5 млн рублей.
Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по иску о банкротстве АО «Казметрострой». Заявление подали Федеральная налоговая служба России и управление ведомства по Татарстану. Сумма требований составила 202,6 млн рублей. Позже она была снижена до 90,5 млн рублей.
Стоит отметить. что на данный момент «Казметрострой» ведет строительство станции метро «Сахарова».БизнесТранспорт Татарстан
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