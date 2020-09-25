В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся

В Госдуме готовится новый законопроект о предоставлении малообеспеченным гражданам продуктового сертификата на фиксированную сумму. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.



Продуктовый сертификат рассчитан на сумму не менее 25% от прожиточного минимума. Профильные ведомства должны будут установить продукты питания, которые можно приобрести за сертификат.

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«Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета», — приводит слова Нилова RT.

В августе сообщалось, что в России выросла доля малоимущего населения.