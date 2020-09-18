В России выросла доля малоимущего населения

Фото: Олег Тихонов

В России выросло число граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума. Доля малоимущего населения во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн по отношению к аналогичному периоду 2019-го, свидетельствуют данные Росстата.

Во II квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 19,9 млн человек или 13,5% населения страны.

«Доля малоимущего населения во втором квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 млн человек или на 0,8 п.п. По сравнению с первым кварталом 2020 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла на 0,9 п.п. (в первом квартале 2020 года показатель составлял 12,6%)», — говорится в сообщении ведомства.

Смягчить последствия ограничительных мер помогли деньги, которые были выделены правительством в качестве дополнительных мер социальной поддержки в период пандемии. В ведомстве учли 359,4 млрд рублей в объеме денежных доходов населения.

Ранее в соцзащите Татарстана определили портрет бедного татарстанца: живущий с детьми в деревне человек среднего возраста.

