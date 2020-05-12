ДУМ РТ раздал 18 тысяч ланч-боксов в рамках Республиканского ифтара

Фото: ДУМ РТ

В рамках Республиканского ифтара благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ раздал нуждающимся 18 000 ифтар-наборов.

Как сообщает пресс-служба, ифтар-боксы переданы для иногородних студентов РИИ, КАИ, КНИТУ-КХТИ, в медресе «Мухаммадия», Казанское высшее мусульманское медресе имени 1000-летия принятия Ислама и в АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» Казани. В течение Рамадана боксы отправили в Черемшанский, Рыбно-Слободский, Алексеевский, Лаишевский, Пестречинский, Новошешминский, Камско-Устьинский, Высокогорский, Арский, Зеленодольский, Набережночелнинский, Мензелинский, Тукаевский, Тюлячинский, Апастовский, Елабужский, Буинский, Верхнеуслонский, Кукморский, Кайбицкий, Менделеевский, Чистопольский, Алькеевский, Заинский, Атнинский, Сабинский, Тетюшский, Мамадышский, Дрожжановский районы Татарстана.

Ифтар-наборы получают инвалиды, одинокие пожилые, многодетные, сироты, матери-одиночки, иногородние студенты, бездомные. Развозят боксы волонтеры от 17 до 40 лет.

