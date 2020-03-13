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Земли Казанского вертолетного завода упали в цене в два раза

07:49, 13.03.2020
Земли Казанского вертолетного завода упали в цене в два раза

Как стало известно «Реальному времени», выставленные на продажу 19,9 га производственных земель Казанского вертолетного завода ожидаемо упали в цене. После первых несостоявшихся торгов дочка «Ростеха», реализующая непрофильные активы «РТ-Капитал», снизила цену отсечения: со вчерашнего дня она составила 964 млн рублей (или 50% от стартовой цены) против прежних 1,9 млрд.

Одним из наиболее заинтересованных претендентов считается казанская девелоперская компания «Унистрой», рассказали источники на казанском рынке недвижимости. В «Унистрое» ответили, что участок, выставляемый на торги «РТ-Капитал», безусловно, интересен. Однако от каких-либо конкретных комментариев по поводу предстоящего аукциона в СК «Унистрой» воздержались.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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