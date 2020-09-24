Главное к утру: казанец расстрелял сожительницу, сбои в «Инстаграме», в Татарстане возросла смертность
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на четверг, 24 сентября.
- «Автодор» заключил контракт на строительство участка М-12 в Татарстане. Контракт стоимостью 123,2 млрд рублей заключен с компанией «Трансстроймеханизация», которая является «дочкой» «Мостотреста».
- В Instagram снова произошел глобальный сбой. У 34% пользователей возникли проблемы с работой сайта, еще столько же пожаловались, что не могут просмотреть ленту. 30% пользователей не могут загрузить фото и видео.
- Житель Казани расстрелял сожительницу из пневматического пистолета. Ее госпитализировали с повреждениями в области шеи, головы и живота. Расследование уголовного дела продолжается.
- В Набережных Челнах скончался режиссер Владислав Трошкин. 48-летний режиссер скончался в результате болезни.
- Из-за коронавируса в Татарстане возросла смертность от инсульта и инфаркта. К этому привели малоподвижность, неправильное питание и употребление алкоголя.
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