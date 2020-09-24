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В Набережных Челнах скончался режиссер Владислав Трошкин

03:25, 24.09.2020
В Набережных Челнах скончался режиссер Владислав Трошкин
Фото: kzn.ru

В Набережных Челнах скончался режиссер Владислав Трошкин. Сообщается, что 48-летний режиссер скончался в результате болезни.

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Владислав Трошкин занимался съемкой фильмов для крупных предприятий города и республики, какое-то время работал на местном телевидении. Он был известен как сценарист и режиссер, снимал рекламные ролики для МТС, RIAT, Sunrise City.

Похороны состоятся 24 сентября на кладбище «Молодежное».

Общество Татарстан
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