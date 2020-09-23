В Instagram снова произошел глобальный сбой

Фото: Pixabay

В Instagram снова произошел глобальный сбой. Об этом говорят данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-сервисов.

Судя по данным Downdetector, первые жалобы о проблемах в работе начали поступать в 21:45. Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Больше всего на сбой жалуются пользователи из Европы.

У 34% пользователей возникли проблемы с работой сайта, еще столько же пожаловались, что не могут просмотреть ленту. 30% пользователей не могут загрузить фото и видео.



Отметим, что это уже второй сбой Instagram за неделю.

