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В Казани мужчина расстрелял сожительницу из пневматического пистолета

19:54, 23.09.2020
В Казани мужчина расстрелял сожительницу из пневматического пистолета
Фото: Следком РФ

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело против 47-летнего казанца, подозреваемого в покушении на убийство.

По версии следствия, 15 августа мужчина во время распития алкоголя поссорился с 42-летней сожительницей и выстрелил в нее из пневматического пистолета. С повреждениями в области шеи, головы и живота она была госпитализирована.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Происшествия Татарстан
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