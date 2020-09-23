В Казани мужчина расстрелял сожительницу из пневматического пистолета

Фото: Следком РФ

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело против 47-летнего казанца, подозреваемого в покушении на убийство.

По версии следствия, 15 августа мужчина во время распития алкоголя поссорился с 42-летней сожительницей и выстрелил в нее из пневматического пистолета. С повреждениями в области шеи, головы и живота она была госпитализирована.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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