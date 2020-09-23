В Татарстане возросла смертность от инсульта и инфаркта из-за пандемии
Из-за коронавируса в Татарстане возросла смертность от инсульта и инфаркта. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа — заведующий кафедрой кардиологии КГМУ Альберт Галявич.
«Немного увеличилась смертность от инфаркта миокарда, существенно увеличилась смертность от мозгового инсульта», — сообщил Галявич.
По мнению спикера, к этому привели малоподвижность, неправильное питание и употребление алкоголя, передает «Татар-Информ».
Ранее ВОЗ предупредила, что коронавирус повысит смертность от туберкулеза до 1,9 млн человек.
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