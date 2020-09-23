Новости общества

07:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане возросла смертность от инсульта и инфаркта из-за пандемии

20:25, 23.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане возросла смертность от инсульта и инфаркта из-за пандемии
Фото: realnoevremya.ru

Из-за коронавируса в Татарстане возросла смертность от инсульта и инфаркта. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа — заведующий кафедрой кардиологии КГМУ Альберт Галявич.

kazangmu.ru

«Немного увеличилась смертность от инфаркта миокарда, существенно увеличилась смертность от мозгового инсульта», — сообщил Галявич.

По мнению спикера, к этому привели малоподвижность, неправильное питание и употребление алкоголя, передает «Татар-Информ».

Ранее ВОЗ предупредила, что коронавирус повысит смертность от туберкулеза до 1,9 млн человек.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также