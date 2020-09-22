RT предложил работу президенту США Дональду Трампу

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RT выпустил ролик, в котором президенту США Дональду Трампу предлагают устроиться на работу на их телеканал, в случае «если с Белым домом ничего не выйдет».

В сюжете RT показал, как выглядела бы работа американского лидера на телеканале: борьба с фейковыми новостями и репортерами, которые говорят неправду.

«Я здесь счастлив», — говорит Трамп в ролике.

Напомним, что Трамп баллотируется в президенты США на второй срок от республиканской партии. Выборы пройдут 3 ноября.

