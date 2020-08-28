Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от республиканской партии.

Он пообещал в случае переизбрания быстро восстановить экономику после пандемии коронавируса и превратить США в «производственную сверхдержаву». Также Трамп заявил, что он, в отличие от демократа Джозефа Байдена, будет привлекать Китай к ответственности за распространение COVID-19 по всему миру, передает ТАСС.



В понедельник, 24 августа, республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост президента страны.



Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа будет демократ Джо Байден.

