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Трамп официально стал кандидатом в президенты США

08:16, 28.08.2020
Трамп официально стал кандидатом в президенты США
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от республиканской партии.

Он пообещал в случае переизбрания быстро восстановить экономику после пандемии коронавируса и превратить США в «производственную сверхдержаву». Также Трамп заявил, что он, в отличие от демократа Джозефа Байдена, будет привлекать Китай к ответственности за распространение COVID-19 по всему миру, передает ТАСС.

В понедельник, 24 августа, республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост президента страны.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа будет демократ Джо Байден.

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