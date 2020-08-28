Трамп официально стал кандидатом в президенты США
Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от республиканской партии.
Он пообещал в случае переизбрания быстро восстановить экономику после пандемии коронавируса и превратить США в «производственную сверхдержаву». Также Трамп заявил, что он, в отличие от демократа Джозефа Байдена, будет привлекать Китай к ответственности за распространение COVID-19 по всему миру, передает ТАСС.
В понедельник, 24 августа, республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост президента страны.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа будет демократ Джо Байден.
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