Эксперт: средства от повышения налогов в России направят на помощь населению

В России значительную часть средств, полученных от повышения налогов, направят на бонусные и социальные программы. Так директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил RT необходимость увеличения налогообложения в ряде отраслей.

По его словам, учитывая тяжелую ситуацию для бюджета, такая политика государства вполне обоснована: «Потому что значительная часть тех налогов, которые будут поступать и от минеральных удобрений, и от металлургии, и от нефтяников, пойдет обратно людям. То есть полученные средства будут направлены на бонусные и социальные программы».

Напомним, что правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Также кабмин РФ предложил индексировать акцизные ставки на табачную продукцию выше уровня инфляции.

В Минфине России выступили с инициативой отмены льготы по НДПИ для сверхвязкой нефти.