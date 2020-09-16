Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для сверхвязкой нефти — ей пользуется «Татнефть»

Минфин намерен вернуть НДПИ на сверхвязкую нефть

Минфин предлагает со следующего года отменить налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти. Соответствующие поправки министерство хочет внести в Налоговый кодекс в части корректировки НДД. Как сообщает «Интерфакс», поправки обсуждались накануне на заседании комиссии по законопроектной деятельности.

«Проектом федерального закона предлагается отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа·с и менее 10 000 мПа·с, а также 10 000 мПа·с и более (в пластовых условиях), с 1 января 2021 года», — говорится в тексте.

Согласно «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденным Минфином РФ, в 2021 году льгота по НДПИ для сверхвязкой нефти оценивалась в 61 млрд рублей.

Минфин предлагает со следующего года отменить налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти. Фото tatneft.ru

«Татнефть» — среди крупнейших пользователей льготы

При этом «Татнефть» является одним из крупнейших пользователей этой льготы. У татарстанского нефтяного гиганта в 2019 году добыча сверхвязкой нефти составила 3,37 млн тонн, включая 2,735 млн тонн на Ашальчинском и некоторых других месторождениях. «Группа получила экономию от снижения суммы налогов на добычу сверхвязкой нефти на Ашальчинском, а также на некоторых других месторождениях за 2019 год в размере 39 млрд руб. по сравнению с 29 млрд руб. за 2018 год», — сообщала компания. Всего «Татнефть» добывает около 30 млн т нефти в год.

С 2007 года в РФ установлен нулевой НДПИ для сверхвязкой нефти. Однако, как говорится в отчетности «Татнефти», в отношении сверхвязкой нефти вязкостью 10 000 мПа·с и более (в пластовых условиях) ставка НДПИ вследствие завершения налогового маневра с 2019 года больше не является нулевой, а рассчитывается как сумма двух компонентов: 1) текущая (то есть действующая в 2019 году) формула расчета экспортной пошлины для такой нефти, умноженная на корректирующий коэффициент (для НДПИ); и 2) коэффициент, установленный в связи с введением «возвратного акциза» на нефтяное сырье.

Также льготой пользуются ЛУКОЙЛ и «Роснефть» (MOEX: ROSN), следует из отчетов компаний. ЛУКОЙЛ в своих отчетах говорит о применении льгот для пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения сверхвязкой нефти в Тимано-Печоре, а также сверхвязкого Ярегского месторождения. «Роснефть» перечисляет в числе льгот, применяемых к компании, и льготу для сверхвязких нефтей.

Акции указанных компаний упали во второй половине дня на новостях об отмене льготы по НДПИ. Так, на 16.00 стоимость обыкновенных акций «Татнефти» упала на 5,9%, до 520 рублей за бумагу, привилегированных — на 8,7%, до 492,2. К моменту написания материала курс акций частично отыграл падение — до 530 рублей за одну обыкновенную акцию и 510,8 рублей за привилегированную. Аналогичную динамику продемонстрировали и акции ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

«Где хоть какое-то извлечение сверхвязкой нефти, там надо поощрять это»

Партнер консалтингового агентства RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин указывает, что инициатива Минфина — еще один шаг в кампании по пополнению бюджета государства, подистощившегося в период коронавируса. Крутихин критически отнесся к возможной отмене льготы.

— Это часть общего направления по увеличению налогов. Мы видим массу предложений, и, судя по всему, с бюджетом все очень неладно, в результате приостановки экономической деятельности многих компаний и неспособности их из-за COVID-19 платить налоги. Я думаю, что это надо рассматривать как часть общей картины.

Что касается отмены этой льготы, мое мнение — не надо в России такие вещи делать. В России и так трудноизвлекаемой нефти более чем достаточно, а там, где налажено хоть какое-то извлечение ее и реализация, там надо поощрять это, а не тормозить. В данном случае я вижу тормоз — это фискальная политика вместо того, чтобы посмотреть на все в долгосрочной перспективе.

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков указывает, что последствия отмены льготы могут оказаться не столь критичными даже для «Татнефти», хотя и неприятными. Он также указывает на неоправданность этой льготы в нынешних условиях.

— Да, «Татнефть» — крупнейший пользователь льготы, но с точки зрения объемов добычи сверхвязкой нефти в структуре добычи «Татнефти» — это не самые значительные величины. С точки зрения кратковременных финансовых последствий это не повлияет ни на что. С долгосрочной — затормозит инвестиции в такого рода проекты.

Я понимаю, чем Минфин руководствуется: в условиях, когда есть ограничения на добычу со стороны ОПЕК+, когда сделка эта заканчивается в I квартале 2022 года, все стимулирующие налоговые меры для увеличения добычи становятся неактуальными. При этом цены на нефть низкие, добыча ограничена, гораздо более актуален вопрос наполнения бюджета.

Александр Артемьев