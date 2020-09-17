В Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для богатых

Сегодня правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Цель законопроекта — создание дополнительного источника финансов на лечение тяжелых жизнеугрожающих, хронических и редких (орфанных) заболеваний детей.

Повысить налоговую ставку планируют с 1 января 2021 года.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нововведение затронет не более 1% работающих россиян.

