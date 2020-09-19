Главное о коронавирусе на 19 сентября: вывозные рейсы кончаются, объявлен первый в мире второй карантин

Первый штраф за несдачу теста

За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса. Всего на 19 сентября в Татарстане зафиксировано 6 974 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 785 человек, в том числе 10 за минувшие сутки. За весь период умер 71 человек.



В Татарстане впервые оштрафовали за несданный тест на коронавирус после возвращения в Россию.



В Роспотребнадзоре Татарстана отметили, что выявляют меньше нарушений мер профилактики на объектах.

Больше всего меры профилактики не соблюдают в общественном транспорте и магазинах.

Фото Ильи Репина

Роспотребнадзор Татарстана проводил исследование о нахождении возбудителя на замороженных овощах и фруктах и исследования поверхностей. Также были взяты смывы с объектов транспортной инфраструктуры (2 станции метро, аэропорт, 2 железнодорожных вокзала в Казани), исследовались сточные воды очистных сооружений. Вирус во внешней среде не обнаруживается, сообщила замруководителя Управления РПН по Татарстану Любовь Авдонина.

Вакцинироваться от гриппа в Казани теперь можно будет у торговых центров. В субботу и воскресенье мобильные пункты вакцинации будут стоять рядом с «Мегой» с 14.30 до 18.00.

Вывозных рейсов больше не будет

За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 255 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 097 251

человека, а выздоровевших — до 906 462 человек.



Зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 19 339 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 42 млн тестов на коронавирус, в том числе 346 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 233,4 тыс. человек.

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.



Вывозные рейсы прекращаются с 21 сентября в связи с возобновлением полетов между государствами.



Переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела детям при грудном вскармливании. Однако антитела разрушаются при отлучении от груди.

Препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» («Фавипиравир») назвали революционной разработкой в борьбе с коронавирусом. Лекарство включат в перечень жизненно необходимых.



Фото gmpnews.ru

За время самоизоляции число бедных в России выросло на 1,3 миллиона.

НИЦ им. Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от вакцины: повышенную температуру, головную боль и дискомфорт. Побочные эффекты возникли у 15% привившихся.

От коронавируса умер глава Пластовского района Челябинской области.



В Томске вспышка COVID-19 выявлена на подстанции скорой помощи.

В Минздраве предложили в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса туристов.

Трое сотрудников детского лагеря «Артек» в Крыму заразились коронавирусом.

В Израиле объявлен второй карантин

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 30 513 096 человек, 951 994 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 724 667). На второй строчке — Индия (5 308 014), на третьей — Бразилия (4 495 183). Россия на четвертом месте (1 097 251), на пятую строчку взобралась Колумбия (750 471).



В США заявили, что все желающие смогут привиться от коронавируса в апреле 2021 года.



В Израиле ввели повторный карантин из-за коронавируса — это первый повторный карантин в мире.

Фото inform.kz

Ученые из Лондона рассказали о о разрушительных последствиях коронавируса для мозга. Среди редких осложнений возможны повреждения периферических нервов.

Британия не исключила второго карантина.

Ученые установили, что коронавирус чаще распространяется по воздуху, чем через поверхности.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал самоизоляцию признаком слабости.

Ольга Плешкова