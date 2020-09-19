Главное о коронавирусе на 19 сентября: вывозные рейсы кончаются, объявлен первый в мире второй карантин
Первый штраф за несдачу теста
За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса. Всего на 19 сентября в Татарстане зафиксировано 6 974 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 785 человек, в том числе 10 за минувшие сутки. За весь период умер 71 человек.
- В Татарстане впервые оштрафовали за несданный тест на коронавирус после возвращения в Россию.
- В Роспотребнадзоре Татарстана отметили, что выявляют меньше нарушений мер профилактики на объектах.
- Больше всего меры профилактики не соблюдают в общественном транспорте и магазинах.
- Роспотребнадзор Татарстана проводил исследование о нахождении возбудителя на замороженных овощах и фруктах и исследования поверхностей. Также были взяты смывы с объектов транспортной инфраструктуры (2 станции метро, аэропорт, 2 железнодорожных вокзала в Казани), исследовались сточные воды очистных сооружений. Вирус во внешней среде не обнаруживается, сообщила замруководителя Управления РПН по Татарстану Любовь Авдонина.
- Вакцинироваться от гриппа в Казани теперь можно будет у торговых центров. В субботу и воскресенье мобильные пункты вакцинации будут стоять рядом с «Мегой» с 14.30 до 18.00.
Вывозных рейсов больше не будет
За последние сутки в России выявлено 6 065 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 255 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 097 251
человека, а выздоровевших — до 906 462 человек.
Зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 19 339 человек.
В России на сегодняшний день проведено свыше 42 млн тестов на коронавирус, в том числе 346 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 233,4 тыс. человек.
- Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
- Вывозные рейсы прекращаются с 21 сентября в связи с возобновлением полетов между государствами.
- Переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела детям при грудном вскармливании. Однако антитела разрушаются при отлучении от груди.
- Препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» («Фавипиравир») назвали революционной разработкой в борьбе с коронавирусом. Лекарство включат в перечень жизненно необходимых.
- За время самоизоляции число бедных в России выросло на 1,3 миллиона.
- НИЦ им. Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от вакцины: повышенную температуру, головную боль и дискомфорт. Побочные эффекты возникли у 15% привившихся.
- От коронавируса умер глава Пластовского района Челябинской области.
- В Томске вспышка COVID-19 выявлена на подстанции скорой помощи.
- В Минздраве предложили в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса туристов.
- Трое сотрудников детского лагеря «Артек» в Крыму заразились коронавирусом.
В Израиле объявлен второй карантин
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 30 513 096 человек, 951 994 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 724 667). На второй строчке — Индия (5 308 014), на третьей — Бразилия (4 495 183). Россия на четвертом месте (1 097 251), на пятую строчку взобралась Колумбия (750 471).
- В США заявили, что все желающие смогут привиться от коронавируса в апреле 2021 года.
- В Израиле ввели повторный карантин из-за коронавируса — это первый повторный карантин в мире.
- Ученые из Лондона рассказали о о разрушительных последствиях коронавируса для мозга. Среди редких осложнений возможны повреждения периферических нервов.
- Британия не исключила второго карантина.
- Ученые установили, что коронавирус чаще распространяется по воздуху, чем через поверхности.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал самоизоляцию признаком слабости.
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