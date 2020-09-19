Разработчик «Арепливира» назвал препарат революционным

Препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» («Фавипиравир») назвали революционной разработкой в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил предедатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

«Это — революция. [...] Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью. Даже люди в тяжелых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни», — сказал Белый.

По словам спикера, в ходе клинических испытаний не было ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжелую стадию заболевания. Даже когда пациент находился в реанимации, в 80% случаев улучшение состояния происходило в первые сутки приема препарата, сообщают «РИА Новости».

Отметим, что новый российский препарат от коронавируса «Арепливир» в розницу обойдется покупателю в 12 320 рублей. Препарат пообещали включить в перечень жизненно необходимых лекарств.

