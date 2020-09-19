В США заявили, что все желающие смогут привиться от коронавируса в апреле 2021 года

Власти США заявили, что к апрелю 2021 года возможность привиться от коронавируса будет у каждого американца. С таким сообщением выступил советник президента США Скотт Атлас.

По его словам, в декабре 2020 года будет изготовлено более 100 млн доз вакцины. Они будут распределены в приоритетном порядке представителям уязвимых групп населения, а также медицинским сотрудникам.

Атлас пообещал, что к концу апреля появятся сотни миллионов доз, чтобы привиться мог каждый американец. При этом он подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.



Ранее британская фармацевтическая компания AstraZeneca и представители Оксфордского университета приостановили третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса AZD1222 в США, ЮАР, Бразилии и Великобритани из-за осложнения у одного из добровольцев.

