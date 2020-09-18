Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

С 21 сентября Россия намерена возобновить авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы будут осуществляться раз в неделю.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)», — передает сообщение оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией ТАСС.

Также с 27 сентября будет возобновлено международное авиасообщение с Южной Кореей.

Вместе с этим оперштаб принял решение прекратить программу вывозных рейсов в связи с возобновлением полетов между государствами.



Напомним, что с 1 августа были разрешены полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию.