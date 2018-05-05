Фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщил директор Центра спорта и образования «Самбо-70», воспитанницей которого является Медведева, Ренат Лайшев.



Отмечается, что Евгения Медведева продолжит работать в «Самбо-70», но с другим тренером.

«По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих питомцев. Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных», — цитирует ТАСС Лайшева.

Тутберидзе пока не прокомментировала уход ученицы.

Ранее Международный союз конькобежцев опубликовал обновленный рейтинг фигуристов. Евгения Медведева заняла вторую строчку, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова на третьей позиции.