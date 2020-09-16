Евгения Медведева может вернуться в группу Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Евгения Медведева намерена вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.
Спортсменка уже работала под руководством Тутберидзе и стала двукратной чемпионкой мира, а также призером Олимпийских игр. После проигрыша на Олимпиаде в Пхенчхане Алине Загитовой Медведева со скандалом перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
С новым наставником, россиянка не смогла добиться улучшения результатов и летом нынешнего года вернулась в Россию, где готовилась к сезону с Татьяной Тарасовой.
На данный момент Медведева занимает 13-ю строчку международного рейтинга среди фигуристок.СпортФигурное катание
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