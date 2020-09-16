Эксперт считает, что Широков отделается штрафом за избиение судьи

Фото: ФК «Зенит»

Бывший футболист сборной России и питерского «Зенита» Роман Широков может избежать тюремного заключения, считает председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

По его словам, по статьям выдвинутого обвинения спортсмену не грозит заключение под стражу. Алексеев полагает, что Широков отделается выплатой штрафа.

«Наказание, связанное с реальным ограничением или лишением свободы, Широкову по данному делу не грозит. Деяние совершено впервые, доказать умысел Широкова по данной статье представляется сложным. К тому же телесные повреждения Данченкова незначительны, стойкая утрата общей трудоспособности или инвалидность не усматриваются. Были принесены публичные извинения.

Поэтому Широкову могут грозить наказания, не связанные с заключением под стражу. Скорее всего, компенсационного характера в виде штрафа», — сказал Алексеев.

При этом эксперт предположил, что дело может закончиться примирением сторон, с выплатой потерпевшему материального и морального вреда.

Напомним, Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами. На следующий день Широков принес извинения пострадавшему. Чуть позже Данченков написал заявление в полицию.

Накануне стало известно, что на Широкова завели уголовное дело.