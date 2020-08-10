Экс-зенитовец Роман Широков избил судью во время матча. Андрей Тихонов обругал снимавшего оператора — Фото

Бывший игрок питерского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Роман Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд.

Как сообщает издание «Чемпионат», экс-полузащитник избил судью прямо во время матча, добивая того ногами.

На данный момент пострадавшему снимают побои, а также с ним работает скорая. Судья уже заявил, что намерен обращаться в полицию. На фото видно, что у судьи рассечена бровь и подбит глаз.

Также отмечается, что оператор попытался снять происходящее, после чего еще один экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов накричал на него со словами: «Не снимай, ####### (придурок)».