Дмитрий Губерниев снялся в клипе Анны Семенович

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев снялся в клипе российской певицы Анны Семенович.

Губерниев сыграл одну из главных ролей в клипе на песню «Мани бой». В ролике также снялся известный российский актер Андрей Гайдулян.

«Семенович, Гайдулян и Губерниев оказались в любовном треугольнике! Один из них не тот, за кого себя выдает», — говорится в описании клипа на Youtube.

Напомним, ранее Губерниев дал интервью, где рассказал о провалах и достижениях отечественного спорта.