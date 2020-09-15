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Дмитрий Губерниев снялся в клипе Анны Семенович

15:06, 15.09.2020
Дмитрий Губерниев снялся в клипе Анны Семенович
Фото: youtube.com

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев снялся в клипе российской певицы Анны Семенович.

Губерниев сыграл одну из главных ролей в клипе на песню «Мани бой». В ролике также снялся известный российский актер Андрей Гайдулян.

«Семенович, Гайдулян и Губерниев оказались в любовном треугольнике! Один из них не тот, за кого себя выдает», — говорится в описании клипа на Youtube.

Напомним, ранее Губерниев дал интервью, где рассказал о провалах и достижениях отечественного спорта.

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