Дмитрий Губерниев снялся в клипе Анны Семенович
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев снялся в клипе российской певицы Анны Семенович.
Губерниев сыграл одну из главных ролей в клипе на песню «Мани бой». В ролике также снялся известный российский актер Андрей Гайдулян.
«Семенович, Гайдулян и Губерниев оказались в любовном треугольнике! Один из них не тот, за кого себя выдает», — говорится в описании клипа на Youtube.
Напомним, ранее Губерниев дал интервью, где рассказал о провалах и достижениях отечественного спорта.ОбществоСпорт
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