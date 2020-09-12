Эмиль Гарипов второй раз в сезоне сыграл на «ноль»

«Авангард» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» (4:0) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вратарь омского клуба Эмиль Гарипов отразил все 25 бросков по своим воротам и второй раз в сезоне сыграл на «ноль». Всего в четырех матчах КХЛ голкипер «Авангарда» пропустил 3 шайбы и не проиграл ни одной игры.

В воскресенье омской команде предстоит сыграть на выезде против уфимского «Салавата Юлаева».

Ранее Гарипов первым из вратарей оформил шатаут в новом сезоне КХЛ.