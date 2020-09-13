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Главное о коронавирусе на 13 сентября: в РПЦ посоветовали привиться от COVID-19, в Татарстане окрепли социальные связи

11:30, 13.09.2020
Главное о коронавирусе на 13 сентября: в РПЦ посоветовали привиться от COVID-19, в Татарстане окрепли социальные связи
Фото: mos.ru

День республики не привел к росту заболеваемости

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 23 новых случая коронавируса, из них два — завозных, 23 — контактных. Один человек госпитализирован, 22 получают лечение на дому.

Всего на 12 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 835 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 5 636 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. Умерли 67 человек.

  • В Татарстане не регистрируется рост заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что в августе в республике проходили массовые мероприятия, а осенью начался учебный год и многие татарстанцы вернулись из отпусков, рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.
  • В дни голосования контроль со стороны управления Роспотребнадзора за работой УИКов продолжается, в ведомстве не выявили ни одного нарушения требований, рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина. Все участки абсолютно безопасны, так как все требования там неукоснительно соблюдаются.
Фото Максима Платонова
  • Известный социолог Виктор Вахштайн рассказал, как изменились социальные связи в Татарстане в период пандемии коронавируса. В республике наблюдается интересная тенденция: если по России чем больше доверительных связей, тем меньше люди доверяют региональным властям, то в Татарстане уровень доверия региональным властям не был обратно пропорционален уровню доверия своим друзьям и знакомым.

Новые ограничения в Забайкалье

За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 449 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 062 811 человек, а выздоровевших — до 876 225 человек.

Зафиксировано 94 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 18 578 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 40,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 355 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217,4 тыс. человек.

  • В вузах России учебный год начался в обычном очном режиме. Вспышек коронавируса не зафиксировали, рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.
Фото Максима Платонова
  • Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион дал совет не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать страданий. По его словам, риск побочного действия минимален.
  • В Абхазии семь российских туристов оказались в числе заразившихся коронавирусом после открытия российско-абхазской границы с 1 августа.
  • Оперативный штаб Забайкальского края в связи с неблагоприятной эпидобстановкой планирует ввести ограничение на проведение в регионе массовых мероприятий. Для этого придется получать специальное разрешение.
  • Ярославский завод готовых лекарственных форм АО «Р-Фарм» выпустит в месяц около 8 млн доз первой вакцины против нового коронавируса «Спутник V».

Французы закупились компьютерами в пандемию

В мире коронавирусом нового типа на 10.50 (мск) заразились 28 764 183 человека, 920 283 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 486 114). На второй строчке — Индия (4 754 356), на третьей — Бразилия (4 315 687). Россия на четвертом месте (1 053 663), на пятом — Перу (716 670).

Больше всего смертей зафиксировано в США (193 701). За ними следуют Бразилия (131 210), Индия (78 586), Мексика (70 604) и Великобритания (41 712).

  • Министерство здравоохранения и социальных служб США вносило коррективы в отчеты по ситуации с COVID-19 таким образом, чтобы они не противоречили позиции американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Фото eurosport.com
  • Главный тренер футбольного клуба «Атлетико» (Мадрид) Диего Симеоне сдал положительный тест на коронавирус. У него нет никаких симптомов болезни, он находится на самоизоляции.
  • Клинические испытания вакцины против коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca возобновили после приостановки, которая была вызвана заболеванием одного из добровольцев.
  • Во Франции выросли продажи компьютеров более чем на четверть во втором квартале в связи с переходом на удаленную работу из-за мер, введенных против распространения коронавируса.
  • Власти Венесуэлы продлили запрет на осуществление внутренних и международных авиарейсов, который ввели в марте из-за пандемии, на 30 суток, до 12 октября.
Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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