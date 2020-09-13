Главное о коронавирусе на 13 сентября: в РПЦ посоветовали привиться от COVID-19, в Татарстане окрепли социальные связи

День республики не привел к росту заболеваемости

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 23 новых случая коронавируса, из них два — завозных, 23 — контактных. Один человек госпитализирован, 22 получают лечение на дому.



Всего на 12 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 835 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 636 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. Умерли 67 человек.



В Татарстане не регистрируется рост заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что в августе в республике проходили массовые мероприятия, а осенью начался учебный год и многие татарстанцы вернулись из отпусков, рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

В дни голосования контроль со стороны управления Роспотребнадзора за работой УИКов продолжается, в ведомстве не выявили ни одного нарушения требований, рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина. Все участки абсолютно безопасны, так как все требования там неукоснительно соблюдаются.

Фото Максима Платонова

Известный социолог Виктор Вахштайн рассказал, как изменились социальные связи в Татарстане в период пандемии коронавируса. В республике наблюдается интересная тенденция: если по России чем больше доверительных связей, тем меньше люди доверяют региональным властям, то в Татарстане уровень доверия региональным властям не был обратно пропорционален уровню доверия своим друзьям и знакомым.

Новые ограничения в Забайкалье

За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 449 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 062 811 человек, а выздоровевших — до 876 225 человек.



Зафиксировано 94 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 18 578 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 40,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 355 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217,4 тыс. человек.

В вузах России учебный год начался в обычном очном режиме. Вспышек коронавируса не зафиксировали, рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.

Фото Максима Платонова

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион дал совет не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать страданий. По его словам, риск побочного действия минимален.

В Абхазии семь российских туристов оказались в числе заразившихся коронавирусом после открытия российско-абхазской границы с 1 августа.

Оперативный штаб Забайкальского края в связи с неблагоприятной эпидобстановкой планирует ввести ограничение на проведение в регионе массовых мероприятий. Для этого придется получать специальное разрешение.

Ярославский завод готовых лекарственных форм АО «Р-Фарм» выпустит в месяц около 8 млн доз первой вакцины против нового коронавируса «Спутник V».

Французы закупились компьютерами в пандемию

В мире коронавирусом нового типа на 10.50 (мск) заразились 28 764 183 человека, 920 283 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 486 114). На второй строчке — Индия (4 754 356), на третьей — Бразилия (4 315 687). Россия на четвертом месте (1 053 663), на пятом — Перу (716 670).



Больше всего смертей зафиксировано в США (193 701). За ними следуют Бразилия (131 210), Индия (78 586), Мексика (70 604) и Великобритания (41 712).

Министерство здравоохранения и социальных служб США вносило коррективы в отчеты по ситуации с COVID-19 таким образом, чтобы они не противоречили позиции американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Фото eurosport.com

Главный тренер футбольного клуба «Атлетико» (Мадрид) Диего Симеоне сдал положительный тест на коронавирус. У него нет никаких симптомов болезни, он находится на самоизоляции.

Клинические испытания вакцины против коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca возобновили после приостановки, которая была вызвана заболеванием одного из добровольцев.



Во Франции выросли продажи компьютеров более чем на четверть во втором квартале в связи с переходом на удаленную работу из-за мер, введенных против распространения коронавируса.

Власти Венесуэлы продлили запрет на осуществление внутренних и международных авиарейсов, который ввели в марте из-за пандемии, на 30 суток, до 12 октября.

Татьяна Леухина