Главное о коронавирусе на 13 сентября: в РПЦ посоветовали привиться от COVID-19, в Татарстане окрепли социальные связи
День республики не привел к росту заболеваемости
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 23 новых случая коронавируса, из них два — завозных, 23 — контактных. Один человек госпитализирован, 22 получают лечение на дому.
Всего на 12 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 835 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 636 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. Умерли 67 человек.
- В Татарстане не регистрируется рост заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что в августе в республике проходили массовые мероприятия, а осенью начался учебный год и многие татарстанцы вернулись из отпусков, рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.
- В дни голосования контроль со стороны управления Роспотребнадзора за работой УИКов продолжается, в ведомстве не выявили ни одного нарушения требований, рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина. Все участки абсолютно безопасны, так как все требования там неукоснительно соблюдаются.
- Известный социолог Виктор Вахштайн рассказал, как изменились социальные связи в Татарстане в период пандемии коронавируса. В республике наблюдается интересная тенденция: если по России чем больше доверительных связей, тем меньше люди доверяют региональным властям, то в Татарстане уровень доверия региональным властям не был обратно пропорционален уровню доверия своим друзьям и знакомым.
Новые ограничения в Забайкалье
За последние сутки в России выявлено 5 449 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 449 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 062 811 человек, а выздоровевших — до 876 225 человек.
Зафиксировано 94 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 18 578 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 40,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 355 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217,4 тыс. человек.
- В вузах России учебный год начался в обычном очном режиме. Вспышек коронавируса не зафиксировали, рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.
- Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион дал совет не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать страданий. По его словам, риск побочного действия минимален.
- В Абхазии семь российских туристов оказались в числе заразившихся коронавирусом после открытия российско-абхазской границы с 1 августа.
- Оперативный штаб Забайкальского края в связи с неблагоприятной эпидобстановкой планирует ввести ограничение на проведение в регионе массовых мероприятий. Для этого придется получать специальное разрешение.
- Ярославский завод готовых лекарственных форм АО «Р-Фарм» выпустит в месяц около 8 млн доз первой вакцины против нового коронавируса «Спутник V».
Французы закупились компьютерами в пандемию
В мире коронавирусом нового типа на 10.50 (мск) заразились 28 764 183 человека, 920 283 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 486 114). На второй строчке — Индия (4 754 356), на третьей — Бразилия (4 315 687). Россия на четвертом месте (1 053 663), на пятом — Перу (716 670).
Больше всего смертей зафиксировано в США (193 701). За ними следуют Бразилия (131 210), Индия (78 586), Мексика (70 604) и Великобритания (41 712).
- Министерство здравоохранения и социальных служб США вносило коррективы в отчеты по ситуации с COVID-19 таким образом, чтобы они не противоречили позиции американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источник.
- Главный тренер футбольного клуба «Атлетико» (Мадрид) Диего Симеоне сдал положительный тест на коронавирус. У него нет никаких симптомов болезни, он находится на самоизоляции.
- Клинические испытания вакцины против коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca возобновили после приостановки, которая была вызвана заболеванием одного из добровольцев.
- Во Франции выросли продажи компьютеров более чем на четверть во втором квартале в связи с переходом на удаленную работу из-за мер, введенных против распространения коронавируса.
- Власти Венесуэлы продлили запрет на осуществление внутренних и международных авиарейсов, который ввели в марте из-за пандемии, на 30 суток, до 12 октября.
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