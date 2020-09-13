Эксперт рассказал, как изменились социальные связи в Татарстане в период пандемии COVID-19

Глава экспертного совета лаборатории социальных наук SSL, известный социолог Виктор Вахштайн рассказал, как изменились социальные связи в Татарстане в период пандемии коронавируса.



«В Татарстане довольно интересная ситуация с социальными связями. Есть такое понятие — отдача социальных связей. То, в какой степени социальные связи используются «для». Для получения займов, для трудоустройства, для того, чтобы проконсультировали, как сыну попасть в Казанский федеральный. И здесь социальные связи самые работающие. То, что мы увидели в Татарстане, — мало где увидишь такое», — отметил он.



Вахштайн обратил внимание на еще одну интересную особенность: по России наблюдается прямая пропорция — чем больше доверительных связей, тем меньше люди доверяют региональным властям. В республике же уровень доверия региональным властям не был обратно релятивен уровню доверия своим друзьям и знакомым.



Подробнее о том, как поменялись социальные связи в разных уголках мира — в материале «Реального времени».