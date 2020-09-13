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Эксперт рассказал, как изменились социальные связи в Татарстане в период пандемии COVID-19

07:44, 13.09.2020
Эксперт рассказал, как изменились социальные связи в Татарстане в период пандемии COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Глава экспертного совета лаборатории социальных наук SSL, известный социолог Виктор Вахштайн рассказал, как изменились социальные связи в Татарстане в период пандемии коронавируса.

«В Татарстане довольно интересная ситуация с социальными связями. Есть такое понятие — отдача социальных связей. То, в какой степени социальные связи используются «для». Для получения займов, для трудоустройства, для того, чтобы проконсультировали, как сыну попасть в Казанский федеральный. И здесь социальные связи самые работающие. То, что мы увидели в Татарстане, — мало где увидишь такое», — отметил он.

Вахштайн обратил внимание на еще одну интересную особенность: по России наблюдается прямая пропорция — чем больше доверительных связей, тем меньше люди доверяют региональным властям. В республике же уровень доверия региональным властям не был обратно релятивен уровню доверия своим друзьям и знакомым.

Подробнее о том, как поменялись социальные связи в разных уголках мира — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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