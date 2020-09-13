AstraZeneca возобновила испытания «антиковидной» вакцины

Клинические испытания вакцины против коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca возобновили после приостановки, которая была вызвана заболеванием одного из добровольцев.



Испытания возобновили после того, как получили подтверждение от Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) о безопасности последующих испытаний. AstraZeneca и Оксфордский университет не раскрывают медицинскую информацию о заболевании волонтера, сообщает «РИА Новости».

Недавно сообщалось о приостановлении испытаний вакцины AstraZeneca по всему миру.

