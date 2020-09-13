В Роспотребнадзоре Татарстана не выявили ни одного нарушения требований безопасности на участках

В дни голосования контроль со стороны управления Роспотребнадзора за работой УИКов продолжается, в ведомстве не выявили ни одного нарушения требований, рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.



Все участки абсолютно безопасны, так как все требования там неукоснительно соблюдаются. В ведомстве не зафиксировали случаев использования специально выделенных комнат для людей с выявленной температурой.

Также Патяшина отметила, что ничего страшного нет в том, если член УИК берет в руки паспорт: «Ничего страшного в том, что этот пункт правил нарушается, я не вижу. Все-таки это было важнее соблюдать на июльском голосовании, когда обстановка была серьезнее. А сейчас обстановка спокойнее, и я не вижу ничего плохого в том, что член УИК возьмет в руки паспорт, чтобы не сделать ошибок при записи в журнале. Тем более, что он в перчатках» — ответила она «Реальному времени».