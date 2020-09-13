В Роспотребнадзоре Татарстана не фиксируют рост заболеваемости COVID-19

Несмотря на то, что август был богат на массовые мероприятия, на волнительное начало сентября — начало учебного года, возвращение людей из отпусков- в Татарстане не регистрируется рост заболеваемости COVID-19, рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

— Это значит, что мы научились работать, соблюдая все меры профилактики, — констатировала она.

Единый День Голосования 1 июля вызывал больше волнения, чем нынешние выборы. Тогда ситуация была более напряженная, требования Роспотребнадзора к УИКам вызывали особую напряженность, требовали детальной проработки с ЦИКом. Но в связи с тем, что все требования в Единый День Голосования соблюдались, это не привело к росту заболеваемости.

— Не было выявлено ни одного случая COVID-19, связанного с пребыванием на УИКе. А это значит, что если соблюдать все требования, то риска никакого нет.

В рамках подготовки к сегодняшнему дню голосования специалисты Роспотребнадзора по РТ с 7 по 10 сентября провели мониторинг всех избиручастков на предмет соблюдения всех установленных требований. Специалисты обнаружили следующие нарушения: где-то не успевали нанести разметку, где-то плохо было устроена маршрутизация плакатами, где-то надо было проводить инструктаж дополнительный сотрудникам. Но все недостатки устранили, к вечеру 10 сентября все УИКи были готовы.