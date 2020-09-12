Минобрнауки: в российских вузах не зафиксировали вспышек коронавируса

В вузах России учебный год начался в обычном очном режиме. Вспышек коронавируса не зафиксировали. Об этом рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.



«Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах», — цитирует главу ведомства ТАСС.

По его словам, об ужесточении санитарных правил говорить рано: с эпидемиологической точки зрения ситуация стабильна, поэтому дополнительных мер принимать не нужно.

В конце августа глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявляла о том, что студенты и преподаватели в течение всего учебного процесса должны быть в масках.

