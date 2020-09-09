В Челнах арестовали одного из налетчиков на «шаурмичную»

В Набережных Челнах суд оправил под арест одного из подозреваемых в вооруженном нападении на киоск с шаурмой.

Один из подозреваемых, 23-летний Рамиль Мустафин, отправлен в СИЗО под арест на 2 месяца, передает «Татар-Информ».

Мустафину вменяют порчу имущества. В кадр видеокамеры попало, как он бейсбольной битой бьет по камере наружного наблюдения. При этом он уверяет, что на людей не нападал.

Напомним, что инцидент произошел 29 августа на стоянке возле одного из торговых заведений. После вооруженного нападения на киоск с шаурмой в Набережных Челнах возбуждено два уголовных дела. Подозреваемых задержали в Волгограде.



