После нападения на киоск с шаурмой в Челнах возбуждено дело по статье «Покушение на убийство»

После вооруженного нападения на киоск с шаурмой в Набережных Челнах возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Сегодня же было возбуждено второе дело по статье «Покушение на убийство».

По указанию прокуратуры уголовное дело передано в челнинский отдел СКР для дальнейшего расследования. Расследование находится на контроле ведомства.

Ранее «Реальное время» сообщало, что полиция ищет подозреваемых в вооруженном нападении на работников киоска с шаурмой в Челнах.

